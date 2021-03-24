Общество

Сотрудники ОСН «Зубр» организовали экскурсию для детей в музей 6-ой роты

Экскурсию в музей легендарной 6-ой роты организовали для воспитанников военно-патриотического клуба «Зубренок» сотрудники ОСН «Зубр» управления ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», подшефного отделу специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, в дни весенних школьных каникул побывали на экскурсии в музее легендарной 6-ой роты. Музей расположен на территории 104-го гвардейского полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии города Пскова.

Мероприятие состоялось в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Клуб «Зубренок» сопровождал сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов. В экскурсионную группу вошли 25 воспитанников клуба – мальчики и девочки от 7 до 15 лет.

В ходе посещения юным гостям рассказали о самом подвиге псковских солдат, показали карты, схемы, книги, оставшиеся личные вещи, найденные на высоте 776. Кроме того, они узнали о книгах, в которых увековечена память бойцов 6-ой роты. Ребята смогли увидеть образцы вооружения и настоящую форму десантников.

В заключение экскурсии воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» узнали об истории создания и авторах монумента «Купол», расположенном на территории полка.