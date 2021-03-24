Общество

Пандемия повлияла на сроки оценки качества оказания медуслуг в псковском регионе

Ежегодный обязательный публичный отчет о результатах оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, учредителями которых является регион, представил губернатор областному Собранию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В 2020 году независимая экспертиза проводилась в 25 организациях социального обслуживания, в сфере образования провели 214 организаций дошкольного, школьного, дополнительного и профессионального образования, в сфере культуры – 18 организаций. Медицинские учреждения в прошлом году независимые эксперты не посещали – в связи с пандемией коронавируса было принято решение о переносе срока проведения независимой оценки.

Средний балл по организациям социального обслуживания составил в 84,05. Выводы сделали на основании анкетирования и опросов 2 265 респондентов – получателей услуг. В отчете содержатся конкретные рекомендации по улучшению качества предоставляемых услуг.

Так, в центрах социального обслуживания нескольких районов необходимо организовать зону ожидания для граждан и отремонтировать туалеты. В качестве рекомендации предложено обратить внимание на недостаточную доступность социальных объектов для инвалидов и маломобильных групп, отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению, выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.

Для оценки качества образовательных услуг опросили более 29 тысяч человек – родителей и учащихся старше 14 лет. Как сказано в отчете, можно констатировать высокую степень открытости и доступности информации об образовательных организациях. Отмечена доброжелательность и компетентность педагогов как непосредственно оказывающих услуги, так и при использовании дистанционных форм. В целом, итоговый балл составил 83.

Ни одна из культурно-досуговых организаций не заслужила наивысшую оценку, получив от 32 до 96 баллов, несмотря на высокий уровень общей удовлетворенности качеством оказываемых услуг. Респондентами анкетного опроса выступили 423 человека. Обобщенный вывод: потребители услуг чувствуют себя в организациях культуры комфортно, несмотря на их пожелания по улучшению материальной базы учреждений.

Публичный отчет депутаты приняли к сведению.