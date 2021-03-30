Более 300 млн рублей направили на соцвыплаты в Псковской области 1 апреля

314 млн направили на социальные выплаты в города и районы Псковской области 1 апреля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного комитета по социальной защите.
Средства направили по следующим выплатам:
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;
- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;
- единовременное пособие при рождение ребенка неработающим гражданам;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- региональная социальная доплата к пенсии;
- ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
- меры социальный поддержки гражданам, подвергшимся радиации;
- денежная компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», - добавили в комитете.