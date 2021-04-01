Общество

Банк «Открытие» подарит Apple Watch за точный прогноз времени победителя Югорского марафона

Банк «Открытие», выступающий официальным партнером Югорского лыжного марафона 2021, разыгрывает часы Apple Watch Series 6 среди болельщиков гонки, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Чтобы выиграть приз, участник конкурса должен дать максимально точный прогноз времени, с которым завершит гонку на дистанции 50 км победитель Югорского лыжного марафона в 2021 году. Прогнозы принимаются в период с 5 по 9 апреля в виде комментариев под постом о конкурсе в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля. Им признается участник, давший максимально близкое значение к реально зафиксированному времени первого финишировавшего участника на дистанции 50 км. Подробные условия конкурса - здесь.

Пробежать дистанцию 50 км на Югорском лыжном марафоне планируют Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Дементьев, Александр Легков, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие известные спортсмены.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдет в столице Югры – Ханты-Мансийске 10 апреля 2021 года. Марафон проводится ежегодно с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Регистрация на марафон открылась 15 февраля и закроется 9 апреля, подать заявку на участие можно в свободной форме на сайте марафона ugraloppet.ru. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысяч участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru, издательский дом «Новости Югры». Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.