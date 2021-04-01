Общество

В Псковском районе закончен ремонт пешеходной переправы к деревне Нимолва

Жители деревни Нимолва Середкинской волости вновь могут безопасно ходить на «Большую землю». Как сообщила сегодня администрация Псковского района в своей группе В Контакте, старая конструкция пешеходного моста служила долгие годы надежной переправой, пока не начались разрушения деревянных конструкций.

Жители деревни обратились в администрацию Псковского района с просьбой о восстановлении перехода через реку Нимоловка, построенного более двадцати лет назад.

Для обеспечения безопасного передвижения жителей деревни, было принято решение восстановить деревянное покрытие переправы.

На текущей неделе закончен ремонт пешеходной переправы - единственного сухопутного маршрута, ведущего к деревне, и мы надеемся, что жители деревни будут чувствовать себя в безопасности, переходя на «большую землю» и возвращаясь к себе домой.