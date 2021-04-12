Общество

«Веселый субботник» пройдет в Пскове

Молодежный центр Пскова организует неделю экологии с 19 по 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В рамках недели экологии организуют фотоконкурс «Правило 6R», фотовыставку на экологическую тематику, массовую уборку Финского парка «Веселый субботник». Кроме того, под руководством специалистов пройдет ряд мастер-классов, где своими руками будут делать мочалки из джута и раскрашивать красками экосумки.

Мероприятие планируют завершить круглым столом с экоактивистами города Пскова, где обсудят итоги и результаты.