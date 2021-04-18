Общество

В Острове молодожены начали вешать замки на отреставрированные мосты

В городе Острове молодожены начали крепить свадебные замки на отремонтированные мосты, пишет газета «Островские вести».

Специально для вступающих в брак и желающих повесить замок в знак вечной любви в парке Победы установили три металлических дерева, а рядом - «Скамью влюбленных». Одни этой возможностью пользуются, другие почему-то крепят замки на решетках центральной смотровой площадки.

Третьи, несмотря на дорогостоящую реставрацию мостов, продолжают романтическую традицию именно здесь. Первый замок уже появился на южном мосту.

Напомним, мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. На их восстановление было выделено более 300 млн рублей, и в конце 2020 года состоялось торжественное открытие после реставрации.