Общество

Росгвардейцы провели 110 проверок обеспечения сохранности оружия у псковичей

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 110 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 12 по 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления. Проверяющие выявили 20 административных правонарушений и изъяли 6 единиц гражданского оружия.



Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства. Сделать это нужно за 30 суток до окончания действия разрешения.



Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка 30%.