В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара

Жителям Псковской области дали рекомендации по обеспечению пожарной безопасности на даче. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, с началом сезона количество возгораний на дачах увеличивается.
Также перед началом сезона псковичам советуют проверить состояние печей, удостовериться, не засорен ли дымоход, не появились ли в нем трещины. Для этого нужно протопить печь небольшим количеством топлива и постоянно осматривать ее на предмет появления дыма из возможных трещин.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;
- перекаливать печи.
«На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель, - добавили в ведомстве. - Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Вызовите пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112, зовите на помощь соседей, а сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными средствами».