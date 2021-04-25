Общество

В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара

Жителям Псковской области дали рекомендации по обеспечению пожарной безопасности на даче. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, с началом сезона количество возгораний на дачах увеличивается.

«Многие граждане стремятся в свободные выходные выехать на свои загородные участки, чтобы начать весенне-полевые работы или просто отдохнуть. Однако, следует помнить, что перед началом дачного сезона необходимо проверить состояние потенциальных источников повышенной опасности. Это печное и газовое оборудование, электроприборы и электрические сети, - отметили в управлении. - За время вашего отсутствия в зимний период проводка и электрические приборы могут отсыреть и стать причиной короткого замыкания. Поэтому при первых посещениях дачи в новом сезоне уделите пристальное внимание электропроводке, а при включении приборов в электрическую сеть, убедитесь, что не слышно характерного для короткого замыкания треска и не ощущается запаха горелой изоляции. В случае обнаружения подобных признаков неисправности, немедленно отключите прибор от сети, обесточьте дом, и обратитесь за помощью к специалистам».

Также перед началом сезона псковичам советуют проверить состояние печей, удостовериться, не засорен ли дымоход, не появились ли в нем трещины. Для этого нужно протопить печь небольшим количеством топлива и постоянно осматривать ее на предмет появления дыма из возможных трещин.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

«На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель, - добавили в ведомстве. - Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Вызовите пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112, зовите на помощь соседей, а сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными средствами».