Общество

В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало по всей стране в понедельник, 26 апреля. На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе и на сайте «Госуслуги» каждый житель Псковской области в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за представленные территории или дизайн-проекты по благоустройству, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.

Всего на голосование заявили 96 объектов. «Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», — прокомментировал старт голосования заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Платформа — один из наиболее эффективных инструментов вовлечения граждан в вопросы благоустройства. Она упростит и систематизирует опрос граждан в части городской среды во всех регионах России, поможет им принимать участие в формировании облика своих городов, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в 2022 году. Проголосовать можно на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 200 добровольцев. Проголосовать помогут и они, для волонтеров разработано специальное приложение, для регистрации в котором понадобится только номер телефона.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями, отметили в администрации.

Минстрой России организовал работу «горячей линии» по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина России.