Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская.

Она прокомментирует ключевые решения, принятые на последней сессии гордумы, в том числе по народному бюджетированию. Напомним, глава муниципалитета предложила дополнить устав города статьей «Инициативные проекты». В чем необходимость и суть народного бюджетирования? Каков механизм реализации? Готовы ли псковичи к проявлению инициативы? Подробнее об этом ведущий Максим Костиков поговорит с Еленой Полонской.

Также речь пойдет о «погоде в Думе», о работе депутатов по решению проблем одномандатных округов, о том, как в Пскове прошел День Победы и как пройдут праздники выпускников. Кроме того, глава города прокомментирует вчерашнюю трагедию в Казани: можно ли было ее предотвратить и как обстоят дела с охраной школ в Пскове.

Свои вопросы Елене Полонской можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.