Общество

Парламентские часы по теме газификации планируют провести в районах Псковской области

Парламентские часы по теме газификации планируют провести в районах Псковской области. Об этом советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» по взаимодействию с органами власти Армен Мнацаканян сообщил во время круглого стола, посвященного газификации и догазификации в Псковской области, в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 13 ноября.

«До моего прихода в "Газпром межрегионгаз Псков" мы не раз во время парламентского часа в Собрании рассматривали тему газификации и догазификации. Даже в ходе парламентских часов мы не раз могли оценить, насколько не слышат друг друга главы и межрегионгаз. Я попал в команду профессионалов. Люди прекрасно понимают, что они делают», – сказал Армен Мнацаканян.

Также «Газпром газораспределение Псков» подписало регламент по взаимодействию с муниципалитетами.

«Мы четко разграничили полномочия, кто за что отвечает. Этого не было. У нас есть желание с нового года выйти нашим профессиональным составом в районные Собрания, и организовать парламентский час по теме догазификации и газификации», – уточнил Армен Мнацаканян.