Общество

Губернаторы СЗФО будут противодействовать пропаганде преступного образа жизни среди молодежи

Губернаторы СЗФО будут противодействовать пропаганде преступного образа жизни среди молодежи. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте, вместе с полпредом президента РФ в СЗФО и коллегами-губернаторами он принял участие в выездном совещании под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Основное внимание было уделено дополнительным мерам по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе, в молодежной среде. В этой части в регионе60 общими усилиями администрации области и всех правоохранительных ведомств удалось добиться существенных результатов. Так, в прошлом году уровень подростковой преступности упал сразу на 41% – если в 2019 году было установлено почти 294 несовершеннолетних, совершивших преступление, то в 2020 году эта цифра снизилась до 198.

«Кроме этого, у нас не зарегистрировано серьезных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве – на Псковской земле есть место диалогу и взаимопониманию между всеми национальностями. Вместе с тем на совещании особое внимание уделили возросшей активности пропаганды преступного образа жизни среди молодежи. Это тревожная тенденция, которой нужно противодействовать вместе. Все принятые по итогам совещания решения будем неукоснительно соблюдать и реализовывать, но особенно важно и участие родителей», - сообщил губернатор.

«Будьте внимательны к своим детям, старайтесь всегда проявлять интерес к их активностям и хобби. К сожалению, многие пользуются детской наивностью и пытаются вовлечь их в преступную деятельность. Берегите себя и свою семью», - написал глава региона.