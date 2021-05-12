Общество

Защищенность образовательных организаций проверят в Псковской области

Экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в работе заседания приняли участие члены областной комиссии, в режиме видеоконференцсвязи — председатели и ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов. Также были приглашены уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, первый заместитель прокурора Псковской области Виктор Тепляков и начальник Штаба Управления Росгвардии по Псковской области Владимир Трофимов.

Заседание началось с минуты молчания, присутствующие почтили память погибших в результате стрельбы в школе № 175 Казани.

По итогам заседания председателем комиссии Верой Емельяновой всем субъектам профилактики были даны поручения по организации и обеспечению дополнительных мер безопасности детей в дошкольных, образовательных, социальных организациях области, в том числе в учреждениях здравоохранении и центрах детского отдыха. Также планируется проведение ряда проверок во всех образовательных организациях области на предмет антитеррористической защищенности.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее дал ряд поручений о дополнительном усилении безопасности школ в связи с трагедией, которая произошла в Казани.