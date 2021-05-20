Профилактической мероприятие «Дети и транспорт» начнется в Псковской области с 24 мая

Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» проведет Псковский ЛО МВД России на транспорте с 24 мая по 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела.
Цель мероприятия - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в преддверии летних каникул.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают, что железная дорога – не место для игр, а зона повышенной опасности. В период проведения летних каникул полицейские призывают родителей усилить контроль над проведением досуга несовершеннолетних детей.
На железной дороге запрещается:
О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: 8 (8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО)