Общество

Профилактической мероприятие «Дети и транспорт» начнется в Псковской области с 24 мая

Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» проведет Псковский ЛО МВД России на транспорте с 24 мая по 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела.

Цель мероприятия - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в преддверии летних каникул.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают, что железная дорога – не место для игр, а зона повышенной опасности. В период проведения летних каникул полицейские призывают родителей усилить контроль над проведением досуга несовершеннолетних детей.

На железной дороге запрещается:

ходить по железнодорожном путям и переходить их в неустановленных местах;

переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

подлезать под вагонами составов;

подходить к краю платформы;

кататься на подножках вагонов;

устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее.

О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: 8 (8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО)