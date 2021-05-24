Общество

Источник «пьяного» меда появился в Полистовье

Багульник (также известен как клоповник, лесной розмарин или багун) расцвел в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте особо охраняемой природной территории.

Фото здесь и далее: Маргарита Морозова

«И расцвел багульник... Друзья! А какие ассоциации у вас вызывает это растение?» - поинтересовались сотрудники заповедника у подписчиков.

Все виды багульника являются хорошими медоносами, но багульниковый мед ядовит (так называемый «пьяный» мед), его нельзя употреблять в пищу без кипячения.

Кроме того, запах свежих листьев и ветвей багульника отпугивает кровососущих насекомых, предохраняет меха и шерсть от моли.