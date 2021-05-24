Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем славянской письменности

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей областного центра с Днем славянской письменности и культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Александр Братчиков подчеркнул, что празднование Дня славянской письменности и культуры способствует укреплению согласия и взаимопонимания в многонациональной стране, сохранению и приумножению духовных и культурных традиций, воспитанию любви к русскому языку и уважению к многовековой истории.
Глава администрации города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и успехов на благо города Пскова и России.