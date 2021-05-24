Общество

Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем славянской письменности

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей областного центра с Днем славянской письменности и культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«В 863 году великие славянские просветители, равноапостольные Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которая стала основой современных славянских языков, послужила единению народов и развитию уникальной славянской культуры, - отметил он. - Этот праздник возвращает нас к духовным корням, к истокам наших культурных традиций. Наш родной язык и национальная история, основанная на высоких нравственных идеалах, являются неотъемлемой частью богатейшей самобытной славянской культуры, и мы должны бережно относиться к этим непреходящим ценностям, развивать их, передавать из поколения в поколение».

Александр Братчиков подчеркнул, что празднование Дня славянской письменности и культуры способствует укреплению согласия и взаимопонимания в многонациональной стране, сохранению и приумножению духовных и культурных традиций, воспитанию любви к русскому языку и уважению к многовековой истории.

Глава администрации города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и успехов на благо города Пскова и России.