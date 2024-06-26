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На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни

На борту самолета, потерпевшего крушение в Казахстане, находились двое детей из Чечни, сообщил представитель детского омбудсмена республики.

Фото: кадр видео из соцсетей

«Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно», — сказал он.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, утром потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным компании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 32 человека, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Среди пострадавших не менее десяти россиян, они находятся в больницах.

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Как рассказали в Росавиации, самолет столкнулся с птицами, после возникшей на борту нештатной ситуации командир решил идти на запасной аэродром в Актау, пишет РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.