Общество

Александр Братчиков отчитается перед гордумой о работе за 2020 год 28 мая

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отчитается перед Псковской городской думой о работе за 2020 год на сессии, которая запланирована на 28 мая. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Вопрос об отчете Александра Братчикова о своей деятельности и о деятельности администрации города сегодня, 24 мая, рассмотрели члены комитетов гордумы в ходе совместного заседания.

После обсуждения депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии. При этом депутат Галина Неваленная попросила представителей администрации Пскова поддерживать тесное взаимодействие со сферой здравоохранения и как можно чаще обсуждать вопросы, связанные с этой сферой, на уровне муниципалитета.

Кроме того, в повестке дня совместного заседания думских комитетов значился вопрос об отчете председателя Контрольно-счетной палаты Пскова о деятельности данной структуры по итогам за 2020 год. Его также было рекомендовано вынести на очередную сессию.