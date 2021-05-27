Общество

Обновление кадров по программе «Земский учитель» ожидает псковские школы

Победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель» приступят к работе в сельских школах Псковской области 1 сентября 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

На данный момент конкурсная комиссия определила имена четырех победителей отбора и ожидает от педагогов согласия на переезд и заключение трудовых договоров для устройства в выбранной школе. Решение о переезде учителя могут принять до 15 июня. Затем, до 20 июля, комитет по образованию Псковской области утвердит список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей.

В комитете по образованию напомнили, что в 2021 году Министерство просвещения РФ выделило 4 рабочих места в Псковской области для участников программы «Земский учитель». На 103 вакансии учителей сельских школ псковского региона откликнулись 35 человек.