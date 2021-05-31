Общество

«Почта России» сможет дистанционно продавать безрецептурные лекарства

«Почта России» получила разрешение Росздравнадзора на дистанционную продажу безрецептурных лекарств, позволяющую осуществлять доставку препаратов, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Теперь "Почта" сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам», - говорится в сообщении.

Для доставки лекарств, требующих соблюдения температурного режима, у курьеров «Почты» появятся термоконтейнеры. Для создания в России логистической цепи по доставке лекарственных средств с соблюдением температурного режима «Почта» модернизирует логистический центр во Внуково: в терминале появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов.

Кроме того, компания расширяет штат и нанимает фармацевтов. «Это позволит "Почте" сертифицировать логистический центр "Внуково" и получить оптовую лицензию. В дальнейшем компания планируют сертифицировать все свои логистические центры», - говорится в сообщении.

С 2019 года «Почта России» начала открывать пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений, из которых планирует доставлять лекарства на дом. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкирии и Чувашии.

Компания тестирует доставку нетермолабильных (не требующих соблюдения температурного режима) медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны напрямую от производителя. Также «Почта» доставляет медицинские изделия (бинты, марли и др.) курьерами на дом и в почтовые отделения по всей России и тестирует экспресс-доставку из аптек до дома.