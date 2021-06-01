Общество

Великолучанка оплатила долги для снятия ареста с автомобиля и участка

Жительница Великих Лук задолжала 170 тысяч по налогам и сборам, чем привлекла внимание судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина не желала оплачивать задолженность, поэтому судебные приставы обратили взыскание на доходы нарушительницы и вынесли постановление о временном ограничении на выезд из России.

Также приставы установили, что в собственности у неплательщицы находятся два автотранспортных средства и земельный участок. Сотрудник органа принудительного исполнения составил акт описи и ареста на данное имущество. Чтобы не лишиться арестованного имущества, женщина пришла на прием в отделение судебных приставов в Великих Луках и оплатила все свои долги по налогам и сборам, а также исполнительский сбор, назначенный ей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

Сотрудники УФССП сняли ограничения с бывшей должницы и ее имущества.