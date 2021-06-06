Общество

Филологи встревожены безграмотностью псковской рекламы

Псковские филологи подвели итоги реализации проекта «Чистый город - хорошая речь!» ко Дню русского языка. Участники проекта на протяжении 5 лет занимаются поиском ошибок в рекламе на улицах Пскова и приходят к выводу: с каждым годом меньше ошибок в рекламе не становится. Подробнее об итогах акции корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали ее организаторы - преподаватели Псковского государственного университета.

Фото: «ЛИНГВОКОНСУЛЬТАНТПСКОВ».

Проект «Чистый город – хорошая речь!» ежегодно проходит в Пскове с 2016 года и набирает новых участников и новые направления деятельности. В прошлом году проект даже получил субсидию для развития как социально значимый. В количественном отношении за период реализации проекта состав участников увеличился более, чем на 120 человек (на июль 2020 в группе «ЛИНГВОКОСУЛЬТАНТПСКОВ» состояло 180 человек, а сегодня сообщество насчитывает 300 человек).



«Мы, конечно, ведем учет ошибочных написаний: в 2016-2017 учебном году выявлено 59 ошибочных написаний, в 2017-2018 году – 37, в 2018-2019 – 29, в 2019-2020 – 70, 2020-2021 – не менее 50», - поделилась наблюдениями кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ, старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Зинаида Митченко.

Фото: «ЛИНГВОКОНСУЛЬТАНТПСКОВ».

Авторы проекта разработали квест по городу, который позволяет закрепить геолокации ошибочных написаний. Участники квеста прошли по указанным локациям в исторической части города - как на Запсковье, так и на Завеличье и отметили на карте рекламу и объявления с ошибочными написаниями. По результатам квеста организаторы пришли к неутешительному выводу: реклама и вывески с ошибками распределились по городу равномерно, рассказала Зинаида Митченко.

«Наиболее часто внимание псковичей привлекают орфографические ошибки. По отзывам участников акции это вызывает у них дискомфорт и отрицательные эмоции. Прежде всего это раздражение, негодование, сожаление о судьбе русского языка. Поскольку надписи, размещенные на улицах города, в какой-то степени воспринимается как официальная информация, то некоторые люди начинают испытывать сомнения в собственном знании языковых норм», - сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, доцент, и.о. заведующего кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ Елена Митицина.

Фото: «ЛИНГВОКОНСУЛЬТАНТПСКОВ».

Елена Митицина предполагает, что ошибки и неточности в рекламе могут отталкивать не только жителей, но и гостей города. Туристы могут воспринимать такие неточности как свидетельство низкого уровня культуры псковичей и недостаточного внимания городских властей к вопросам благоустройства городской среды.

Однако, как отмечают эксперты, проблема языковой «чистоты» города касается не только Пскова. В других городах существуют похожие проблемы и проекты. Опыт городского взаимодействия как внутри региона, так и за его пределами может стать итогом реализации проекта.

«Самый ожидаемый для нас вопрос: сколько ошибок исправлено? И здесь мы должны понимать, что исправить ошибку на баннере, плакате, объявлении, вывеске и др. мы не имеем права – это не наша зона ответственности, это были бы деструктивные действия со стороны нашей организации», - осветила итоги проекта Зинаида Митченко.

Фото: «ЛИНГВОКОНСУЛЬТАНТПСКОВ».

Филологи ставят перед собой задачу вывести проблемы культуры речи в публичную сферу и обратить внимание горожан на рекламную продукцию с ошибками. Для всех найденных примеров преподаватели и студенты составляют лингвистическую справку с рекомендациями по исправлению ошибки и дают ссылки на авторитетные лингвистические источники. Для удобства пользования вся информация по конкретному примеру переводится в QR-код. Познакомиться с результатами работы и открыть для себя медиабанк типичных ошибок можно в группе акции ВКонтакте.

«В целом с общей грамотностью обстановка сейчас тревожная. Если тенденция самонадеянной безграмотности будет нарастать, то общество окажется в ситуации, когда грамотное письмо станет элитарной областью, уделом небольшой прослойки специалистов и эстетов. Очень надеемся, что проект вызовет резонанс в обществе: и в среде рядовых жителей города, и в кругу ответственных лиц», - резюмировала итоги проекта кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ, зав. научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова.