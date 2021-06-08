Общество

Магазин польского бренда Sinsay откроют в Пскове

Магазин польского бренда Sinsay откроют в торговом комплексе «ПИК 60» в ближайшее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТК.

Полноформатный магазин будет располагаться на площади 1700 квадратных метров, на сегодняшний день готовность магазина к открытию составляет уже более 70%.

В торговом комплексе рассказали, что бренд предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для активных и независимых молодых людей, которые ценят повседневный стиль и комфорт по разумной цене.

Предложение бренда дополнено коллекциями детской одежды и аксессуаров, а также элементами дизайна интерьера.