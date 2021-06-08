Общество

Еще 45 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 45 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Общее число заболевших за время пандемии в регионе составляет 38181 человек. Об этом с своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«45 новых случаем при 24 выздоровевших. К сожалению, в статистике смертности +2. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал глава региона.

На данный момент 63 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 51 тысяча полностью завершили вакцинацию.

Статистика по муниципалитетам: