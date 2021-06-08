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Общество

Еще 45 человек заразились коронавирусом в Псковской области

09.06.2021 07:02|ПсковКомментариев: 2

Еще 45 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Общее число заболевших за время пандемии в регионе составляет 38181 человек. Об этом с своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«45 новых случаем при 24 выздоровевших. К сожалению, в статистике смертности +2. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал глава региона.

На данный момент 63 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 51 тысяча полностью завершили вакцинацию.

Статистика по муниципалитетам:

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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