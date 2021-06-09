Общество

Россиянам в пьяном виде запретят выгуливать питомцев

Правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгул питомцев. Об этом сообщают «Известия».

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан региональным властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак, а ради соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов — регулировать предельное количество домашних животных, содержащихся в квартире, а также запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.

Как говорится в положительном заключении правительства, осталось точно указать, о каких именно животных идет речь, и продумать финансирование дополнительных полномочий регионов.