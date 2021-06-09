Общество

Международный форум «Мы помним!» открылся в Пскове

Международный патриотический форум «Мы помним!» открылся на территории комплекса отдыха «Раздолье» сегодня, 9 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На форум собрались 96 участников – 30 из регионов Республики Беларусь, остальные - представители патриотических организаций из Калининграда, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Краснодара, Вологодской областей и городов псковского региона. Участники форума в течение трех дней будут обмениваться опытом проведения патриотических акций и мероприятий, разрабатывать совместные проекты и обмениваться опытом.

Руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук отметил, что возлагает на форум большие надежды и планирует завести новые знакомства для проведения более масштабных мероприятий по реконструкции средневековых боев, в том числе с коллегами из соседнего государства.

«Мы стараемся работать так, чтобы патриотическое направление развивалось не только по теме Великой Отечественной войны, но и по истории русского средневековья», - добавил Александр Бойчук.