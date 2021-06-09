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Общество

Транспортные полицейские предупреждают псковичей о дистанционном мошенничестве

10.06.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Псковского линейного отдела провели пропагандистскую акцию под лозунгом «Осторожно – мошенники!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Основной целью мероприятия стало информирование пассажиров в преддверии летнего курортного сезона  о том, какие виды дистанционного мошенничества наиболее актуальны и способы их предотвращения.

Мероприятие состоялось на железнодорожном вокзале «Псков - пассажирский» и в аэропорту им. княгини Ольги.
Стражи порядка раздали информационные памятки, провели разъяснительные беседы с пассажирами. Особое внимание они уделили пожилым пассажирам. Именно они все чаще становятся потерпевшими от подобных противоправных деяний. Все пассажиры внимательно выслушали советы полицейских и поблагодарили их за акцию, пообещав впредь быть более внимательными и осторожными, рассказали в пресс-службе.

Теги: #мошенничество #профилактика #транспортная полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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