Общество

1700 евро помог собрать конкурс рисунков на поддержку нуждающихся детей Псковской области

Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» совместно с Псковским областным отделением Российского детского фонда провели конкурс рисунков «Традиции твоей страны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском детском фонде, конкурс проводился в апреле-мае среди детей из тре стран: России, Украины и Камбоджи. Участниками из России стали 55 воспитанников семи интернатных учреждений Псковской области: Опочецкой, Красногородской и Порховской коррекционных школ-интернатов, Красногородской «Агрошколы», Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, а также центров поддержки детей в Печорах и в Великих Луках.

Все рисунки были опубликованы на сайте ассоциации «Маленькие сердца» для проведения голосования. Кроме того, был организован сбор пожертвований на поддержку нуждающихся детей и их семей, живущих в Псковской области. Сумма пожертвований, собранных за время проведения конкурса, составила 1700 евро, из них 800 евро было собрано на покупку продуктовых и гигиенических наборов на три летних месяца для малообеспеченных семей воспитанников интернатных учреждений региона. В качестве благодарности за пожертвования благотворителям были подарены рисунки, участвовавшие в конкурсе.

Первое место среди участников из России заняла Анна Щетинина (ЦПД г. Печоры), второе и третье место заняли Илья Вавкин (Порховская школа-интернат) и Ксения Кочеткова (ЦПД г. Печоры). Также были определены победители в каждом интернатном учреждении. Всем победителям и участникам конкурса были вручены дипломы, подарки и сладкие призы от президента ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. Победители получили наборы цветных карандашей, альбомы и бумагу для рисования, краски и кисточки для творчества.

«Псковское областное отделение Российского детского фонда выражает благодарность и признательность благотворителям за пожертвования на поддержку нуждающихся семей, Паскаль Вайер за организацию конкурса. Своими картинами, своим талантом дети поддержали тех, кто нуждается в помощи больше всего», - подчеркнули в фонде.