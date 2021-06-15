Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 8 единиц оружия за неделю

8 единиц гражданского оружия изъяли сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Всего с 7 по 13 июня росгвардейцы провели в регионе 99 проверок и выявили 27 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка 30%.