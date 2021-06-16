Общество

В Псковской области инспекция труда призывает сократить рабочий день сотрудников в жару

Сократить продолжительность рабочего дня в случае аномально жаркой погоды рекомендуют работодателям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

«На территории области прогнозируют аномально жаркую погоду с повышением температуры до 30 °C. В связи с этим Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить безопасные и здоровые условия труда работников», - говорится в сообщении ведомства.

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Так, работодателю в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия высокой температуры на здоровье и работоспособность человека в соответствии с санитарными нормами рабочее время может быть ограничено.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 °C, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, при повышении температуры до 29 °C – на два часа, при температуре 30,5 °C – на четыре часа. При этом для работников, выполняющих работы, связанных с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 °C - 27,5 °C).