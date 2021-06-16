Общество

Псковским депутатам запретили иметь подданство иностранного государства

Депутаты Псковского областного Собрания приняли ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих отсутствие у парламентариев, губернатора и омбудсменов подданства иностранного государства. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, поправки в устав региона разработаны в целях приведения некоторых его положений в соответствие с федеральным законодательством в части соблюдения условия об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства при замещении должности губернатора Псковской области, а также при избрании депутатом Псковского областного Собрания.

Кроме того, парламентарии одобрили изменения в закон «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов», согласно которым депутатом может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, и обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом региона пассивным избирательным правом.

Указывается, что прекращение гражданства Российской Федерации или наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Кроме того, депутаты одобрили внесение изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», согласно которым должно соблюдаться условие об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства при замещении следующих государственных должностей Псковской области: губернатор, заместитель губернатора, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Также депутаты областного Собрания приняли законопроект, предусматривающий корректировку регионального закона о Счетной палате Псковской области. Внесенный прокурором области Иваном Грибовым законопроект разработан для приведения регионального закона в соответствие с федеральным.

Согласно нововведениям, в случае наличия подданства иностранного государства гражданин России не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-счетного органа, а должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее государственную должность субъекта РФ, досрочно освобождается от должности.