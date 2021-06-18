Общество

«Навигатор в мире профессий» для детей из интернатов презентовали в Пскове

Презентация проекта «Навигатор в мире профессий», реализуемого Псковским областным отделением Российского детского фонда при поддержке Фонда президентских грантов, состоялась 17 июня в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского фонда.

Цель проекта — создание системы помощи в профессиональном самоопределении и развитии первичных профессиональных навыков подопечных школ-интернатов Псковской области, являющихся учащимися 8-11 классов. Проект стартовал в июне 2021 года и продлится до июля 2022 года включительно.

На презентации проекта присутствовали заместитель председателя регионального комитета по образованию, директора и социальные педагоги интернатных учреждений, представители учреждений среднего и высшего образования, а также сотрудники предприятий и бизнес-структур региона. Гости мероприятия ознакомились с целями и задачами проекта, направлениями деятельности и запланированными мероприятиями. Кроме того, обсудили возможности и перспективы многостороннего сотрудничества в области трудовой занятости и профессионального обучения воспитанников интернатных учреждений области.

В частности, в рамках проекта планируют закупить оборудование и материалы для оснащения учебных пространств в школах-интернатах, провести психологическое тестирование воспитанников, составить программы профессиональной диагностики и индивидуального сопровождения подопечных интернатных учреждений. Проект позволит ребятам понять свои возможности, поможет в выборе профессии, обозначит перспективы карьерного развития, а также поддержит школы-интернаты в деятельности по профессиональной ориентации подопечных.

Кроме того, проект предусматривает организацию конкурса профессиональных компетенций и проведение различных мероприятий (тренингов, мастер-классов, экскурсий, занятий-практикумов) для знакомства с современным рынком труда Псковской области, потенциальными работодателями и образовательными возможностями в регионе.

Детский фонд благодарит гостей мероприятия за проявленный интерес и плодотворное обсуждение возможностей сотрудничества. Детский фонд приглашает к партнерству всех заинтересованных в проекте.

Более детальную информацию можно получить по телефону: 8(8112) 73-58-80, по адресу электронной почты: child1988@yandex.ru или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».