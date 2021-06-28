Общество

Сбербанк предоставит скидку на обучение 55 призерам и победителям олимпиады по страхованию

55 призеров и победителей V Международной олимпиады по страхованию получат скидки на обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Страховой брокер Сбербанка подвел итоги V Международной олимпиады по страхованию. В этом году ее победителями и призерами стали 55 студентов университетов и колледжей из разных регионов России, Северной Македонии и Польши. Каждый их них получит скидку на весь период обучения в бакалавриате или магистратуре Финансового университета при Правительстве РФ, а также дополнительные баллы при поступлении.

Всего звание победителей олимпиады получили 16 участников состязания, а призерами стали 39 из общего числа 132 финалистов. Совокупно в соревновании приняли участие более 400 человек из разных стран, в том числе - Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Польши, Узбекистана, Украины и Северной Македонии.

Победители олимпиады получили сертификаты на скидку 50% на обучение в бакалавриате или магистратуре Финансового университета при Правительстве РФ. Призеры стали обладателями сертификатов на скидку 25%. Также те, кто поступает на бакалавриат, получили 5 баллов к результатам вступительных экзаменов, в магистратуру — 100 или 50 баллов за место победителя или призёра соответственно.

«В этом году мы провели уже пятую Международную олимпиаду по страхованию, которая вызывает все больший интерес у молодежи. И в очередной раз убедились, что много одаренных юношей и девушек хотят связать свою будущую профессиональную деятельность со страхованием и внести свой вклад в развитие отрасли. Одна из важных особенностей олимпиады заключается в том, что ее победители и призеры наряду с привилегиями по поступлению в престижный вуз страны могут также получить предложение о работе в крупных страховых компаниях-партнерах», - подчеркнула генеральный директор Страхового брокера Сбербанка Валентина Скляр.

Полный список победителей и призеров олимпиады можно увидеть на сайте Финансового университета при Правительстве России.