Общество

Псковский филиал кадастровой палаты Росреестра и облизбирком подписали документ о взаимодействии

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области и Избирательная комиссия региона заключили соглашение о взаимодействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

28 июня документ подписали директор Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области Марина Бочарникова и председатель Облизбиркома Игорь Сопов.

Стороны будут сотрудничать в целях оказания содействия при проведении проверок достоверности сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, представленных кандидатами на выборные должности (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, супругами кандидатов).