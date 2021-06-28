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Общество

Псковский филиал кадастровой палаты Росреестра и облизбирком подписали документ о взаимодействии

28.06.2021 16:23|ПсковКомментариев: 0

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области и Избирательная комиссия региона заключили соглашение о взаимодействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

28 июня документ подписали директор Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской области Марина Бочарникова и председатель Облизбиркома Игорь Сопов.

Стороны будут сотрудничать в целях оказания содействия при проведении проверок достоверности сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, представленных кандидатами на выборные должности (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, супругами кандидатов).

Теги: #Росреестр #избирательная комиссия Псковской области #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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