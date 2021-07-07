Общество

Елена Полонская назвала «спелым фруктом» обращение Андрея Тарасова к президенту

Глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове назвала «спелым фруктом» обращение директора управляющей компании «Псковжилсервис», эксперта в сфере ЖКХ Андрея Тарасова к президенту России Владимиру Путину по поводу качества воды в областном центре.

«Это некий спелый фрукт, который упал в руки нашему президенту», - отметила Елена Полонская.

Напомним, 30 июня Андрей Тарасов рассказал главе государства о проблемах с водой, поступающей в многоквартирные дома из подземного водозабора, которая при нагревании образует осадок. В результате осадка выходят из строя насосы, забиваются краны и сети водоснабжения.

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В ходе эфира Елена Полонская подчеркнула, что строительство станции водоподготовки выходит далеко за рамки возможностей бюджета Пскова. По ее словам, поддержка федеральных властей в этом вопросе непременно будет.

«Искренне благодарна. Он молодец. Спасибо ему за поддержку», - поблагодарила Елена Полонская Андрея Тарасова и добавила, что всегда ставит в пример качество работы его управляющей компании.