Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
дело превыше всего
в отпуск при параде
третья смена в «Солнечном»
Плати за электричество онлайн И получай подарки
БОПЭТ цифры и факты
Планово и без рисков
Модно и практично
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 07.07.2021 15:562 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города. ВИДЕО 08.07.2021 22:010 Вакцинацию и ликвидацию последствий урагана обсудил губернатор с главой Великих Лук 08.07.2021 21:111 Псковские бани еще не восстановились после пандемии — Сергей Колосов 08.07.2021 20:530 Глава Псковского района контролирует подготовку сельской школы к учебному году 08.07.2021 20:310 Очаги африканской чумы свиней выявлены в Стругокрасненском и Порховском районах 08.07.2021 19:291 МегаФон вновь подтвердил звание самого быстрого оператора в Пскове
 
 
 
Самое популярное 05.07.2021 11:235 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 05.07.2021 22:006 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? 06.07.2021 10:428 Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове 06.07.2021 15:3428 Оперативно: чем и где можно привиться от коронавируса в Псковской области прямо сейчас 06.07.2021 08:507 Псковичку возмутила некорректная иллюстрация на инфостенде в городе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские бани еще не восстановились после пандемии — Сергей Колосов

08.07.2021 21:11|ПсковКомментариев: 1

Псковские бани еще не восстановились после пандемии. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат», депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

«Из-за пандемии мы еще не полностью восстановились (в плане посещаемости — ред.). Люди опасаются ходить в бань или болеют. Мы принимаем меры, но, к сожалению, мы еще не успели восстановиться даже до уровня 2019 года», - отметил гость студии, уточнив, что в 2019 году в муниципальных банях Пскова помылись около 100 тысяч горожан, «а в этом году хорошо если 75 тысяч».

По словам Сергея Колосова, в банях соблюдается социальная дистанция. Исключение составляет парная — люди там парятся без соблюдения дистанции, поскольку, отмечает гость студии, пар уничтожает вирус. Кроме того, работники бань каждый час убирают помещения.

Директор комбината также сообщил об организации прививочной кампании сотрудников. «Составлен список, ждем, когда нас пригласят или приедут к нам», - уточнил Сергей Колосов. Сам он уже привился от коронавируса и сегодня сделал вторую прививку. «Я много размышлял, надо ли прививаться. Это взвешенное решение и гражданская позиция, чтоб доказать людям, что это нужная вещь для выработки коллективного иммунитета», - заключил гость студии.

Теги: #здоровье #коронавирус #банно-прачечный комбинат #бани
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 657 человек
08.07.2021, 22:150 Участников конкурса «Семья года» в Псковской области ждут памятные подарки 08.07.2021, 22:140 Фотоподарок для жителей Запсковья подготовили члены Молодежного парламента в День семьи 08.07.2021, 22:010 Вакцинацию и ликвидацию последствий урагана обсудил губернатор с главой Великих Лук 08.07.2021, 21:463 Роспотребнадзор: В РФ нет необходимости в локдауне и ужесточении COVID-мер
08.07.2021, 21:111 Псковские бани еще не восстановились после пандемии — Сергей Колосов 08.07.2021, 20:530 Глава Псковского района контролирует подготовку сельской школы к учебному году 08.07.2021, 20:310 Очаги африканской чумы свиней выявлены в Стругокрасненском и Порховском районах 08.07.2021, 20:180 Антон Минаков о кандидатах ЛДПР на сентябрьские выборы и о «работе ногами»
08.07.2021, 20:040 Ученые предрекли наступление «невозможной» жары 08.07.2021, 19:480 В «Смородиновый день» Тригорское приглашает на «гастрономический променад» 08.07.2021, 19:291 МегаФон вновь подтвердил звание самого быстрого оператора в Пскове 08.07.2021, 19:142 Михаил Ведерников принял участие в обсуждении мер противодействия терроризму
08.07.2021, 19:050 Псковичам рассказали, как избежать очередей в ГИБДД 08.07.2021, 18:532 Обкакались. Новый сезон 08.07.2021, 18:450 В Псковской области упразднили фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде 08.07.2021, 18:313 Псковские росгвардейцы почтили память бойцов НКВД
08.07.2021, 18:000 «Задержи мгновенье»: в псковской библиотеке работают несколько выставок 08.07.2021, 17:491 Новосокольнический суд оштрафовал мужчину из-за пощечины в поезде 08.07.2021, 17:360 Псковским абитуриентам рассказали, как поступить в вуз онлайн 08.07.2021, 17:263 Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
08.07.2021, 17:122 Реплика Донецкого: Корытовский лесопарк, «хомо еректусы» и цитата из Ленина 08.07.2021, 17:080 Юнармейцы приняли участие в памятном митинге в Пскове 08.07.2021, 17:020 Псковичей приглашают к участию во всероссийском фестивале уличного искусства 08.07.2021, 16:550 Названо количество золотых медалистов в Пскове в 2021 году
08.07.2021, 16:471 В Борисовичах упавший дорожный знак порезал ногу ребенку 08.07.2021, 16:441 Александр Коновалов прокомментировал расторжение контракта между РФС и Черчесовым 08.07.2021, 16:390 В Пскове зарегистрировали 23 стобалльных результата по ЕГЭ 08.07.2021, 16:320 Жителям Псковской области посоветовали следить за рационом в жару
08.07.2021, 16:240 Еще около 100 мероприятий в рамках Года науки и технологий пройдет в Псковской области 08.07.2021, 16:170 Многодетной псковичке грозит тюрьма за неуплату алиментов 08.07.2021, 16:090 Молодой пскович пришел в гости к знакомому и обокрал его 08.07.2021, 16:017 Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
08.07.2021, 15:501 Два имени включат в бюллетень для голосования за звание почетного гражданина Пскова 08.07.2021, 15:422 В соединении ВТА в Пскове проводится комплекс мероприятий по безопасности военной службы 08.07.2021, 15:340 Пятый класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 9 июля 08.07.2021, 15:270 Жителей Пскова планируют привлекать к обследованию зеленых насаждений
08.07.2021, 15:130 Инженера Владимира Раскота наградили медалью «За заслуги перед Псковской областью» 08.07.2021, 15:080 В России предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком 08.07.2021, 14:591 Сергей Колосов высказался против передачи муниципальных бань в концессию 08.07.2021, 14:500 Интерактив: И свежим навозом не воняли...
08.07.2021, 14:470 Чем русский автосервис отличается от американского и китайского 08.07.2021, 14:421 Новые камеры фиксации нарушений установили на федеральных дорогах в Псковской области 08.07.2021, 14:330 Женщину госпитализировали с места ДТП на улице Чудской в Пскове 08.07.2021, 14:310 Аппараты ИВЛ закупают в Псковскую детскую областную больницу
08.07.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Какой хозяин нужен Пскову? ВИДЕО 08.07.2021, 14:220 Законодательство о ненормированном рабочем дне разработает новый созыв Госдумы 08.07.2021, 14:117 Стала известна причина эвакуации посетителей из торгового центра в Пскове 08.07.2021, 14:0524 Путин поручил принять меры для обеспечения псковичей надлежащей питьевой водой
08.07.2021, 14:045 В российских школах будут преподавать финансовую грамотность 08.07.2021, 13:540 Правительство выделило 16 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах 08.07.2021, 13:451 «Сережа, молодец!»: Псковского депутата поблагодарили за помощь в период пандемии 08.07.2021, 13:351 Псковичей зовут в KION на комедию «Прабабушка легкого поведения. Начало»
08.07.2021, 13:231 14 раз позвонили на «телефон доверия» Псковской таможни за полгода 08.07.2021, 13:160 Пьяный водитель «Рено» протаранил ограждение в Пскове. ФОТО 08.07.2021, 13:115 Сергей Колосов: Чем активнее работает депутат, тем активнее становятся граждане 08.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
08.07.2021, 12:521 Псковичам напомнили об опасности купания в неотведенных для этого местах 08.07.2021, 12:443 В России могут разрешить покупку транспорта на средства от маткапитала 08.07.2021, 12:400 Сергей Колосов: На 2-м округе с пониманием относятся к спилу старых деревьев 08.07.2021, 12:290 Вопросы информирования населения о преступлениях террористической направленности обсудили в Пскове
08.07.2021, 12:100 С начала сезона в Псковской области клещи покусали 1555 человек 08.07.2021, 12:080 Пушкиногорцу не дали сдать украденную мясорубку на металлолом 08.07.2021, 12:074 Из торгового комплекса в Пскове эвакуировали всех посетителей. ВИДЕО 08.07.2021, 12:000 Меры профилактики бездомности проработают в России
08.07.2021, 11:520 «Сообразим на троих»: Какой хозяин нужен Пскову? 08.07.2021, 11:497 Псковские власти развеяли слухи, что люди без прививки от COVID-19 не смогут покупать алкоголь 08.07.2021, 11:480 Сломавшийся «Дэу Матиз» занял 1,5 полосы на мосту 50-летия Октября в Пскове 08.07.2021, 11:471 Александр Братчиков: Семья, любовь и верность наполняют нашу жизнь смыслом
08.07.2021, 11:465 Коронавирусом в Псковской области заразились еще 147 человек 08.07.2021, 11:432 Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с ковидной пневмонией 08.07.2021, 11:360 К исправительным работам приговорили великолучанку за продажу алкоголя подросткам 08.07.2021, 11:351 Еще три человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области
08.07.2021, 11:283 На Сиреневом бульваре в Пскове стало безопаснее 08.07.2021, 11:210 Председатель Псковского облсовпрофа пожелал всем хранить и преумножать свои семьи 08.07.2021, 11:120 С середкинской колонии взыскали компенсацию морального вреда в пользу осужденного 08.07.2021, 11:033 Псковские депутаты обсудили повышение платы за содержание жилого помещения
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.