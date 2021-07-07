Общество

Псковские бани еще не восстановились после пандемии — Сергей Колосов

Псковские бани еще не восстановились после пандемии. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат», депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

«Из-за пандемии мы еще не полностью восстановились (в плане посещаемости — ред.). Люди опасаются ходить в бань или болеют. Мы принимаем меры, но, к сожалению, мы еще не успели восстановиться даже до уровня 2019 года», - отметил гость студии, уточнив, что в 2019 году в муниципальных банях Пскова помылись около 100 тысяч горожан, «а в этом году хорошо если 75 тысяч».

По словам Сергея Колосова, в банях соблюдается социальная дистанция. Исключение составляет парная — люди там парятся без соблюдения дистанции, поскольку, отмечает гость студии, пар уничтожает вирус. Кроме того, работники бань каждый час убирают помещения.

Директор комбината также сообщил об организации прививочной кампании сотрудников. «Составлен список, ждем, когда нас пригласят или приедут к нам», - уточнил Сергей Колосов. Сам он уже привился от коронавируса и сегодня сделал вторую прививку. «Я много размышлял, надо ли прививаться. Это взвешенное решение и гражданская позиция, чтоб доказать людям, что это нужная вещь для выработки коллективного иммунитета», - заключил гость студии.