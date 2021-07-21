Общество

Эскизы двух нагрудных знаков одобрил Геральдический совет в Пскове

Эскизы двух новых нагрудных знаков одобрил Геральдический совет при администрации Псковской области. Об этом с заседания совета, которое проходит 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов представил эскиз нагрудного знака «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области».

«Эскиз представлен, прошу поддержать», - сказал он.

«Предварительно смотрели, удачный эскиз», - отметил губернатор и добавил, что представленный эскиз охватывает все сферы агропромышленного комплекса.

Исполняющая обязанности председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова представила эскизы нагрудного знака «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области».

«Макет согласован, соответствует требованиям», - отметила Елена Чернышова.