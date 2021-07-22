Общество

Зараженные голландские растения уничтожат в Псковской области

Зараженные карантинным объектом голландские растения уничтожат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

На складе временного хранения сотрудник управления Россельхознадзора провел фитосанитарный контроль 36 растений для защищенного грунта в горшках. Страна происхождения растений — Нидерланды, они следовали автотранспортным средством из Литвы в город Псков.

В результате проверки в продукции выявили живых насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Заражение им подтвердили в результате лабораторных исследований, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

Выпуск 36 горшочных растений на территорию Российской Федерации запретили, продукция подлежит уничтожению.