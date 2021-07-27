Общество

Стало известно, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях

Более двух третей россиян приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей, показало исследование сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

«74% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей. Из них 79% сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях о размере заработной платы, а 71% — о списке рабочих обязанностей», - рассказали эксперты сервиса.

Еще две трети россиян отметили, что встречали ложь об условиях труда, а 45% - неправдивую информацию об официальном оформлении выплат. 36% опрошенных указали, что работодатели могли преувеличивать в вакансии карьерные перспективы, 29% респондентов сталкивались с неверной информацией о графике работы.

По 14% участников исследования отметили, что встречали ложную информацию об оформлении по ТК РФ или о дружном коллективе. 12% работодатели обманули информацией о месте работы. Еще 10% респондентов были обмануты информацией о размере соцпакета в компании, а 5% - информацией о командировках.

Почти 40% опрошенных узнавали о том, что информация в вакансии была ложной, уже в ходе собеседования. 21% респондентов отметили, что изучали отзывы сотрудников о компании, чтобы проверить данные из вакансии. 41% рассказали, что узнавали об обмане уже после трудоустройства в компанию.