Александр Братчиков оценил строительство детского сада на Запсковье

Глава Пскова Александр Братчиков посетил стройку детского сада на улице Юности, 30 в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В выезде также принимала участие начальник городского управления образования Анна Кузыченко.
Инвестор, компания - ООО «ПИК - Фонд Имущество» - полностью завершил строительство коробки здания детского сада и проложил инженерные сети. На следующей неделе планируется установить двери, малые формы и беседки на территории детского сада.
Представитель инвестора пояснил, что мебель, посуда и прочее технологическое оснащение здания не входит в его фронт работ. Его задача - полностью подготовить здание и произвести благоустройство территории. На остальное необходимое оборудование деньги выделит администрация Пскова.
«Издалека симпатично, а ближе - хуже покрашено», - отозвался о внешнем виде здания Александр Братчиков.
Детский сад будет вмещать 140 человек - 3 ясельных группы, младшую, среднюю и старшую. В том числе посещать сад смогут маломобильные дети - для них лестницы оборудуют специальным подъемником на второй этаж здания.
«Стены в группах мы покрасили в традиционные для Северо-Запада цвета - розовый, желтый и салатовый. Мы решили их ничем не разрисовывать. Цветовую гамму, плитку и линолеум мы согласовывали с городским управлением образования», - прокомментировала внутреннюю отделку здания представитель подрядчика.
По словам Анны Кузыченко, управление образования Пскова уже подобрало кандидатуру на должность заведующей детским садом.
Напомним, детский сад здесь появился по заявкам жителей микрорайона, застройка которого сейчас продолжается. Сдать здание дошкольного учреждения в эксплуатацию планируется в сентябре этого года.