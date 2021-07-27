Общество

Александр Братчиков оценил строительство детского сада на Запсковье

Глава Пскова Александр Братчиков посетил стройку детского сада на улице Юности, 30 в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выезде также принимала участие начальник городского управления образования Анна Кузыченко.

Инвестор, компания - ООО «ПИК - Фонд Имущество» - полностью завершил строительство коробки здания детского сада и проложил инженерные сети. На следующей неделе планируется установить двери, малые формы и беседки на территории детского сада.

Представитель инвестора пояснил, что мебель, посуда и прочее технологическое оснащение здания не входит в его фронт работ. Его задача - полностью подготовить здание и произвести благоустройство территории. На остальное необходимое оборудование деньги выделит администрация Пскова.

«Издалека симпатично, а ближе - хуже покрашено», - отозвался о внешнем виде здания Александр Братчиков.

Детский сад будет вмещать 140 человек - 3 ясельных группы, младшую, среднюю и старшую. В том числе посещать сад смогут маломобильные дети - для них лестницы оборудуют специальным подъемником на второй этаж здания.

«Стены в группах мы покрасили в традиционные для Северо-Запада цвета - розовый, желтый и салатовый. Мы решили их ничем не разрисовывать. Цветовую гамму, плитку и линолеум мы согласовывали с городским управлением образования», - прокомментировала внутреннюю отделку здания представитель подрядчика.

По словам Анны Кузыченко, управление образования Пскова уже подобрало кандидатуру на должность заведующей детским садом.

«Мы видим в этом здании хорошую перспективу. Город получает детский сад на 140 мест там, где он очень нужен», - резюмировал Александр Братчиков.

Напомним, детский сад здесь появился по заявкам жителей микрорайона, застройка которого сейчас продолжается. Сдать здание дошкольного учреждения в эксплуатацию планируется в сентябре этого года.