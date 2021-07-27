Общество

Михаил Ведерников: Взаимоотношения региона с Белоруссией развиваются динамично

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителем МВД при посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майором милиции Александром Ковальчуком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В обсуждении актуальных вопросов взаимодействия приняли участие начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, и. о. руководителя территориального органа - представитель МИД России в Пскове Александр Иванов.

Глава региона отметил, что в настоящее время взаимоотношения Псковской области с Республикой Беларусь развиваются очень динамично. Михаил Ведерников напомнил, что, даже учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, в Псковской области состоялся ряд совместных мероприятий, большая часть которых — патриотической направленности. Он отметил активное участие в них представителей Союза молодежи Республики Беларусь.

В свою очередь Александр Ковальчук подчеркнул, что ранее уже бывал на Псковской земле и акцентировал внимание на том, что регион активно развивается, в частности, за последнее время улучшился внешний вид областного центра. Представитель МВД при посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации также выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов системного взаимодействия, в том числе в направлениях борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности. По итогам общения официальные лица отметили серьезный потенциал в развитии международных отношений, а также подтвердили готовность совершенствовать и расширять достигнутый уровень сотрудничества.