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Общество

Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира, несмотря на пандемию

30.07.2021 07:33|ПсковКомментариев: 0

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подтвердил мировое лидерство по темпам роста. Несмотря на коронакризис по итогам 2020 года компания показала лучший органический прирост мобильной выручки относительно рынка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Заключение сделано Tele2 на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В исследовании рассматривалось более 300 операторов по всему миру. В 2016-2020 годах Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%.

С 2015 года Tele2 показывает двузначные темпы роста в номинальном выражении. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2016-2020 годах с 12% до 18%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста мобильной выручки с результатом 11,4%, опередив на 3,9 п. п. Telecom Argentina и на 4,1 п. п. – нигерийскую компанию Airtel. Отрыв от тайского TrueMobile составил 5,1 п. п. Обладателя 5-го места – польского оператора Play – Tele2 обошла на 5,4 п. п., а китайского China Telecom – на 7,1 п. п.

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason, всего было рассмотрено 329 операторов. Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов с мобильной выручкой более 1 млрд долларов в 2016 году, чтобы исключить малых операторов и стартапы. Это уже третье исследование, по итогам которого Tele2 становится самым быстрорастущим оператором мира. Ранее аналогичный вывод был сделан на основе базы данных GSMA и Analysys Mason.

«Модель бизнеса Tele2 направлена на то, чтобы предвосхищать ожидания клиентов в условиях однообразности на рынке. "Другие правила" помогают нам предлагать пользователям инновационные продукты и регулярно выводить на рынок killer offers, которые меняют стандарты отрасли и заставляют конкурентов копировать наши сервисы. Успешная стратегия позволила нам адаптировать бизнес ко всем вызовам 2020 года, перестроить процессы и, несмотря на пандемию, добиться впечатляющих финансовых и операционных показателей. В результате даже по итогам кризисного года Tele2 сохранила статус самого быстрорастущего оператора на глобальном рынке. Это снова доказывает, что наши решения и подходы являются передовыми не только с точки зрения российского, но и мирового опыта», - сказала директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова.

В 2020-м пандемийном году Tele2 увеличила выручку на 13,6%, а число активных пользователей интернета – на 20% год к году. На фоне потери абонентов или стагнации набора базы другими операторами Tele2 удалось увеличить число клиентов. Компания сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности с учетом роста нагрузок и миграции трафика. В экстремальных условиях Tele2 сохранила высокое качество сервисов. Компания увеличила число регионов присутствия до 68, запустив услуги в Республике Алтай. В рамках платформы «Другие правила» Tele2 продолжила предлагать абонентам инновационные цифровые сервисы и под влиянием коронакризиса радикально сократила время вывода на рынок продуктов. Для сохранения эффективности бизнес-процессов в пандемию Tele2 сделала фокус на развитии цифровых каналов и создании новых сценариев доставки SIM-карт. В 2020 году «фабрика MVNO» Tele2 вышла в направление запуска проектов для известных личностей.

Теги: #теле2 #коронакризис
Источник: Псковская Лента Новостей
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