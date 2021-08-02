Общество

Служащим по контракту псковичам напомнили о праве на бесплатное обучение

Служащие по контракту псковичи имеют право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях государственных вузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

В ведомстве рассказали, что в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: