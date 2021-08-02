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Общество

Служащим по контракту псковичам напомнили о праве на бесплатное обучение

02.08.2021 12:50|ПсковКомментариев: 0

Служащие по контракту псковичи имеют право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях государственных вузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

В ведомстве рассказали, что в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют:

  • дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
  • дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
  • дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
  • дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
  • военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы, по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  • граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
  • инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №5 ФЗ «О ветеранах»;
  • граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных сил РФ, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел РФ или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел РФ и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
  • военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, органов внутренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Теги: #военная прокуратура #служба по контракту #образование #обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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