Общество

Требования закона к частным охранникам напомнили псковские росгвардейцы

Региональное управление Росгвардии напоминает о требованиях закона к частным охранникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Частный охранник обязан руководствоваться требованиями закона и должностной инструкции и незамедлительно сообщать руководству и правоохранительным органам о выявленных угрозах безопасности, жизни и здоровью людей на охраняемом объекте. Кроме того, по требованию гражданина или сотрудника правоохранительных органов нужно предъявить удостоверение, рассказали в управлении.

Закон предъявляет к работникам данной сферы особые требования: частного охранника лишают удостоверения и права на осуществление деятельности за совершение в течение одного года двух административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, безопасность или установленный порядок управления, отметили в Росгвардии.

Работник частной охранной организации не имеет права заступать на дежурство без удостоверения и личной карточки, добавили в пресс-службе управления.

За оказание частных охранных услуг, не предусмотренных законом, либо оказание таких услуг с нарушением установленных законом требований наступает административная и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести наступивших последствий нарушителей ждёт денежный штраф или лишение свободы, подчеркнули в Росгвардии.

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере частной охранной деятельности проводит Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.