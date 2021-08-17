Общество

Пряник стал сотрудником МЧС в Туле. ФОТО

16 августа в ряды спасателей МЧС приняли Тульский Пряник — новый символ управления ведомства по Тульской области. Пряник получил удостоверение и медаль «за пропаганду спасательного дела». На церемонии, как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на сайт «Тульская пресса», Пряник пообещал научить детей правилам безопасности и противопожарной профилактики.

Фото: Тульская пресса

«Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказал Тульский Пряник.

Маскот тульского ГУ МЧС уже приступил к работе. Сообщается, что Пряник в будущем посетит все центры образования в Тульской области.