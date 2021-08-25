Общество

В России запретили звуковую рекламу на зданиях

Рынки, торговые центры и другие организации теперь не смогут распространять рекламу с помощью звукового оборудования, расположенного на зданиях. Соответствующие поправки в федеральный закон «О рекламе«» вступили в силу в среду, 25 августа.

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается», - приводит ТАСС содержание поправки.

Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Такая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан, заявляли в Госдуме. В связи с этим повышается уровень социальной напряженности, поскольку жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение дня прослушивать непрерывно одну и ту же рекламную информацию, поясняет «Росбалт».