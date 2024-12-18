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Общество

Не поддаваться на психологическое давление мошенников призвали россиян

19.12.2024 12:53|ПсковКомментариев: 0

Развитие технологий приносит не только удобство, скорость решения различных задач и потребностей, но и новые способы обмана людей. Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой злоумышленников, важно знать ключевые признаки мошенничества и следовать простым рекомендациям. Как распознать их, объясняет старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Фото здесь и далее: shutterstock

Эксперт выделил самые распространенные каналы, где можно столкнуться с мошенничеством: это звонки, сообщения в соцсетях и мессенджерах, мобильные приложения и интернет-сайты.

Звонки из банка с призывами перевести деньги на «безопасный счет», к сожалению, уже стали обыденностью. Эксперт отмечает, что совместные усилия государства и сотовых операторов по блокировке мошеннических вызовов и СМС приводят к тому, что мошенники чаще переходят на коммуникацию в мессенджерах. Вместе с тем «легенды» могут меняться или оставаться прежними: злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи, банка, госорганов или медицинских организаций, но их конечные цели не меняются — им необходимо получить доступ к конфиденциальным данным и похитить деньги.

Приемы мошенников в основном направлены на оказание психологического давления на жертву: запугать, поторопить, убедить в том, что никому нельзя сообщать про разговор, заставить раскрыть конфиденциальную информацию — пароли и коды из СМС, ответы на контрольные вопросы для авторизации на сайтах.

Утечки персональных данных из различных источников позволяют мошенникам подготовиться к атаке. Поэтому важно сохранять бдительность, хладнокровие и не торопиться, даже если звонящие обращаются по имени и уверенно называют паспортные и другие данные потенциальной жертвы. «Вы всегда можете завершить такой разговор, не отвечать на подозрительные сообщения и самостоятельно уточнить информацию в организации, от лица которой к вам обращаются. Не забывайте актуализировать данные аккаунта в банковских приложениях и других сервисах. Не должно возникать ситуаций, когда ваш аккаунт привязан к номеру, которым вы уже не пользуетесь», - подчеркнул эксперт. 

Мошеннические сообщения в соцсетях и мессенджерах также могут поступать от продавцов на маркетплейсах и под видом различных сервисов, со взломанных аккаунтов других пользователей и аккаунтов-двойников. Например, от лица руководителей организации в адрес других сотрудников или от родных и друзей.

«Следует скептически относиться к просьбам принять участие в голосованиях, розыгрышах, не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений, даже если они отправлены кем-то из вашей записной книжки. Если знакомый вам человек пишет, что нужна помощь, для начала попробуйте связаться с человеком по другим каналам или уточнить информацию у вашего общего окружения», - пояснил эксперт.

Сейчас также фиксируется увеличение фишинговых сайтов и мобильных троянов с функционалом хищения денежных средств. Мошенники могут создавать сайты, которые визуально похожи на популярные интернет-ресурсы, а также фейковые приложения. Активность аферистов повышается в период праздников, распродаж, значимых культурных и общественных событий. От имени финансовых организаций, магазинов и госорганов они распространяют информацию о денежных компенсациях и скидках, для получения которых на поддельных сайтах и в приложениях нужно ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

Эксперт рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не верить обещаниям легкого заработка, а проверять информацию в официальных источниках. Для повышения уровня защиты он также советует установить антивирусное ПО с функцией антифишинга.

«Следуя этим советам, вы сможете значительно снизить риск утечки ваших данных и финансовых потерь. Сегодня необходимо критически относиться к информации извне, поэтому перепроверка сомнительных просьб, ссылок и сообщений, даже если они приходят от хорошо знакомых людей — правильное действие, ведь ваша безопасность в цифровом мире зависит только от бдительности и способности критически оценивать информацию», - заключил Борис Лопатин.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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