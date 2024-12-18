Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Игорь Максимов расскажет, каким был уходящий год для ПТС? Чем он особенно примечателен? Об итогах года и о планах на 2025-й с ним поговорит Любовь Кузнецова.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.