Общество

Порядок уведомления о проведении публичных мероприятий изменили в Псковской области

Порядок уведомления о проведении публичных мероприятий изменили в Псковской области, передает с 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принятая законодательная норма исключает требование о подаче уведомления в правительство Псковской области. Организаторы публичного мероприятия должны в письменной форме сообщить о его проведении в местную администрацию того муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия (района, муниципального или городского округа).

При проведении публичного мероприятия на территориях сразу двух и более муниципальных образований уведомление подаётся в каждый орган местного самоуправления.

Аналогичный порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий определен законами Воронежской, Калужской, Тульской, Новгородской и других областей.

Таким образом, теперь при проведении мероприятий на территории нескольких муниципалитетов организаторам необходимо направлять уведомление не в правительство области, как это было до сих пор, а в администрацию каждого района или округа, где планируется публичная акция.

«За» проголосовали 23 депутата.